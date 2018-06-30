

Da janela do rio Paraguai,

Avistei o pantanal.

Os primeiros raios de sol...

Não existe beleza igual!

As aves em revoada,

Contemplava o amanhecer.

O cantar do sabiá...

Entre as flores do ypê!

Anunciando aos habitantes...

O nascer de um novo dia.

O jacaré preguiçoso...

Às margens do rio dormia!

Tuiuiú em revoada,

Iniciava a missão.

Rumando aos corixos...

Em busca de refeição.

A garça branca,

Também acordava.

Num balé frenético,

O céu enfeitava!

A orquestra da vida,

Entrando em ação!

As ondas das águas...

Fazia o refrão!

O homem pantaneiro,

Iniciando a lida!

Segurava a batuta...

Da orquestra da vida!

É lindo... O amanhecer pantaneiro!

Avistado, pela janela do rio!

O paraíso do Manoel...

Poeta... Patrimônio do Brasil!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 30/06/2016