Fase... “Vai ou racha!”

Segundo o velho dito.

Vale o que está... Escrito!

Acabou a velha cachaça!

Agora... Bola na cacha!

Para seguir em frente...

Tem que ser... Competente!

Jogar com... Alma!

Muita cautela... Calma!

Acreditar... Ser insistente!



No popular “mata”... Mata!”

Chegou a grande... Hora!

Perdeu adeus... Vai embora!

Acabou... Não tem bravata!

Então... “Rebola mulata!

Não existe... Despautério!

Regras, normas... Critério!

Coração na... “Chuteira!”

Raça evita... Choradeira!

Momento tenso... Sério!



Boa sorte aos postulantes...

Que não falte... Lealdade!

Uma dose de humildade...

Orgulho sem ser... Arrogante!

Pátria em cada... Semblante!

Momento de muita... Festa!

Oportunidade de aparar arestas...

De a paz disseminar semente.

Respeito ao oponente...

Tudo termina em... Seresta!



Com os nervos... Aflorados!

O jogo se... Desenvolve!

Nervosismo não... Resolve!

Porque o... “É jogado!”

À busca do resultado...

O tempo passa... Correndo!

Ao time que está perdendo...

Bate grande... Desespero!

Reclamações... Entrevero!

E a torcida... Sofrendo!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 01/07/2018