

Inimaginável... Acontece!

Em jogos de... Futebol!

Nariz empinado... Farol!

Sempre tem o que... Merece!

De repente a serra... Desce!

O time a ser... Batido!

Salto alto... Convencido!

Pensa ser... Estrela d’alva!

Perde o rumo cai na malva...

Cabisbaixo... Estarrecido!



É preciso... Humildade!

Respeito ao adversário.

Quem pensa ao contrário...

Volta... Cai na realidade!

Não basta superioridade...

Tem que mostrar a que veio.

Está na copa a... Passeio!

Volta de malas... Vazia!

Muito dengo... “Dá azia!”

Acaba fazendo... Feio!



A vida um... “Bumerang!”

Ninguém... “Melhor que ninguém!”

No balanço desse... Trem!

Ter garra “Dá o sangue...”

Sem guerra... Bang, bang!

Afinal, copa... Confraternização!

Saudável competição...

Sela a paz... Mundial!

Segue regras... Ritual!

Etapas... Eliminação!



Sua seleção perdeu?

Adote a de outro... País!

Torça... Seja feliz!

Não importa o que aconteceu.

Na derrota aprendeu...

Que a lida... Continua!

Mesmo... Travessia da rua!

É necessário... Cautela!

Saiba: “a vida é bela!”

Nem toda noite brilha... Lua!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 02/07/2018