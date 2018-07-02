Valdemir Gomes
Inimaginável... Acontece!
Em jogos de... Futebol!
Nariz empinado... Farol!
Sempre tem o que... Merece!
De repente a serra... Desce!
O time a ser... Batido!
Salto alto... Convencido!
Pensa ser... Estrela d’alva!
Perde o rumo cai na malva...
Cabisbaixo... Estarrecido!
É preciso... Humildade!
Respeito ao adversário.
Quem pensa ao contrário...
Volta... Cai na realidade!
Não basta superioridade...
Tem que mostrar a que veio.
Está na copa a... Passeio!
Volta de malas... Vazia!
Muito dengo... “Dá azia!”
Acaba fazendo... Feio!
A vida um... “Bumerang!”
Ninguém... “Melhor que ninguém!”
No balanço desse... Trem!
Ter garra “Dá o sangue...”
Sem guerra... Bang, bang!
Afinal, copa... Confraternização!
Saudável competição...
Sela a paz... Mundial!
Segue regras... Ritual!
Etapas... Eliminação!
Sua seleção perdeu?
Adote a de outro... País!
Torça... Seja feliz!
Não importa o que aconteceu.
Na derrota aprendeu...
Que a lida... Continua!
Mesmo... Travessia da rua!
É necessário... Cautela!
Saiba: “a vida é bela!”
Nem toda noite brilha... Lua!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 02/07/2018
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