

Seleção Brasileira...

Correspondeu a expectativa.

México... Um barco à deriva!

Sempre... Comendo pelas beiras!

Nossa Seleção... Aroeira!

Passamos à próxima fase...

Temos uma sólida... Base!

Comandante... Eficiente!

Raça... Seguimos em frente!

Não houve dúvidas... Quase!



Essa... Superamos de letra!

Sem dúvidas... Vacilo!

Não, ruídos de... Grilo!

Calma... Sem mutreta!

Muita cautela, aceita...

Encaixou feito... Luva!

Sem surpresa na... Curva!

Atletas... Inteligentes!

Ao ficarmos frente a frente...

A seleção... “Manda chuva!”



O adversário... Freguês!

Continua o... Jejum!

Gols em copas... Nenhum!

Com humildade altivez...

Deu Seleção mais uma... Vez!

Digamos... Uma beleza!

Normal sem surpresa...

Entre os oito... Do mundo!

O otimismo... Profundo!

Com respeito... Gentileza!



Humildade... Preparados!

Meta... Buscamos o caneco!

Sem surpresa, pixuleco...

Afinal, jogo é... “Jogado!”

Seleção deu seu... Recado!

Na verdade... Outro nível!

Digamos quase... Imbatível!

Sem xérox, cópia... Clone!

Pois, observar com drone...

Raça... Tática invisível!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 03/07/2018