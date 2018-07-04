

Restaram apenas oito...

Está fechando o cerco.

Nenhuma partida... Perco!

Tem torcedor... Afoito!

Enquanto outros... Aflitos!

Cada vez... Afunilando!

Só os melhores... Ficando!

Toda partida... Decisiva!

Importante ter... Iniciativa!

Sempre haverá... Chorando!



O mundo todo antenado.

Mesmo os que perderam...

Na derrota... Aprenderam!

É preciso está... Ligado!

Afinal... “O jogo é jogado!”

Teve favorito que fez feio.

Não se ligou no... Torneio!

Decepcionou a torcida...

Melancólica... Despedida!

Realmente, não disse a que veio.



Estamos... Otimistas!

Bélgica... Próximo adversário!

Faz bem ter um... Rosário!

Não é preciso... Lobista!

Nem fanático... Narcisista!

Chega de... Lambança!

Muita raça... Confiança!

Fazem parte do cardápio.

Árbitro não... Larápio!

Licitude... Esperança!



Exemplo de civilidade.

Organização... Enaltecida!

De parabéns as torcidas...

Reinando... Fraternidade!

Apesar da complexidade...

Não houve grandes... Incidentes!

Apenas alguns inconvenientes...

De Pseudos... Torcedores!

Desprovidos de valores...

Aloprados... Inconsequentes!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 04/07/2018