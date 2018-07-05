Valdemir Gomes
De tanta empolgação.
Verde amarelo... Vestido!
O País está... Colorido!
Só se fala... Seleção!
Vamos manter a tradição?
Esta a grande pergunta.
Quando o melhor se junta...
Sem perder a humildade.
Exala... Brasilidade!
Hexa... A grande pergunta!
Disputa... Acirrada!
A coisa... Afunilando!
Calma... Estamos chegando!
Apenas três... Paradas!
A equipe... Motivada!
Respeito cautela... Faz bem!
É no balanço do trem...
Que tudo se ajeita.
Otimistas na... Espreita!
Aí... “Não tem pra ninguém!”
Que venha a Bélgica...
Desafio... Sexta feira!
Passar por essa... Pedreira!
Acredito na... Lógica!
Estratégia pedagógica...
Com cuidado... Pra cima!
Tudo favorece o clima...
Tite... Grande comandante!
Segue firme confiante...
Não pode perder a... Rima!
O País de norte a sul...
A Nação... Antenada!
Firme na caminhada...
Raça sai do fundo do... Baú!
Valente qual... Pitibull!
Temos onze... Soldados!
Conscientes, preparados...
É a Pátria de... “Chuteira!”
Subindo a ladeira...
Segurando o... Cajado!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 05/07/2018
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