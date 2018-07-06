De tanta empolgação.

Verde amarelo... Vestido!

O País está... Colorido!

Só se fala... Seleção!

Vamos manter a tradição?

Esta a grande pergunta.

Quando o melhor se junta...

Sem perder a humildade.

Exala... Brasilidade!

Hexa... A grande pergunta!



Disputa... Acirrada!

A coisa... Afunilando!

Calma... Estamos chegando!

Apenas três... Paradas!

A equipe... Motivada!

Respeito cautela... Faz bem!

É no balanço do trem...

Que tudo se ajeita.

Otimistas na... Espreita!

Aí... “Não tem pra ninguém!”



Que venha a Bélgica...

Desafio... Sexta feira!

Passar por essa... Pedreira!

Acredito na... Lógica!

Estratégia pedagógica...

Com cuidado... Pra cima!

Tudo favorece o clima...

Tite... Grande comandante!

Segue firme confiante...

Não pode perder a... Rima!



O País de norte a sul...

A Nação... Antenada!

Firme na caminhada...

Raça sai do fundo do... Baú!

Valente qual... Pitibull!

Temos onze... Soldados!

Conscientes, preparados...

É a Pátria de... “Chuteira!”

Subindo a ladeira...

Segurando o... Cajado!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 05/07/2018