Valdemir Gomes
A nossa... Seleção!
Na base do... Já ganhou!
Mais uma vez... Tropeçou!
Foi grande a decepção!
Era tanta empolgação...
Riram da... Argentina!
Tem coisa que não combina.
Chacotearam a Alemanha.
Na véspera ninguém... Ganha!
Vai se... Assim “na China!”
Entram de salto alto.
Menosprezaram o adversário
Foi dois a um... Ao contrário!
O adversário... Exalto!
Seleção tomou o coração de assalto.
Não fez o... Suficiente!
Mas... Perder é pertinente!
Ficamos desapontados.
Porém o jogo é... Jogado!
Agora... Bola pra frente!
Quando falta... Humildade!
O humano está perdido.
Arrogante convencido...
Fala... Barbaridades!
Até cai na realidade...
A vaca já foi... “Pro brejo!”
Esse povo... Não invejo!
Ao arrebitar o... Nariz!
Expõe ao ridículo o... País!
Cair fora um... Sacrilejo!
Mas... A vida continua!
Agora eleitor... Acorda!
Não eleja políticos... Calhordas!
A verdade... “Nua e Crua!”
Proteste... Vai pras ruas!
Está sobrando... Salafrários!
Trata o cidadão... Otário!
Corte o mal... “Pela raiz!”
Faça uma escolha... Feliz!
Não reeleja... Mercenário!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 07/07/2018
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