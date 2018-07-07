A nossa... Seleção!

Na base do... Já ganhou!

Mais uma vez... Tropeçou!

Foi grande a decepção!

Era tanta empolgação...

Riram da... Argentina!

Tem coisa que não combina.

Chacotearam a Alemanha.

Na véspera ninguém... Ganha!

Vai se... Assim “na China!”



Entram de salto alto.

Menosprezaram o adversário

Foi dois a um... Ao contrário!

O adversário... Exalto!

Seleção tomou o coração de assalto.

Não fez o... Suficiente!

Mas... Perder é pertinente!

Ficamos desapontados.

Porém o jogo é... Jogado!

Agora... Bola pra frente!



Quando falta... Humildade!

O humano está perdido.

Arrogante convencido...

Fala... Barbaridades!

Até cai na realidade...

A vaca já foi... “Pro brejo!”

Esse povo... Não invejo!

Ao arrebitar o... Nariz!

Expõe ao ridículo o... País!

Cair fora um... Sacrilejo!



Mas... A vida continua!

Agora eleitor... Acorda!

Não eleja políticos... Calhordas!

A verdade... “Nua e Crua!”

Proteste... Vai pras ruas!

Está sobrando... Salafrários!

Trata o cidadão... Otário!

Corte o mal... “Pela raiz!”

Faça uma escolha... Feliz!

Não reeleja... Mercenário!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 07/07/2018