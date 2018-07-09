Valdemir Gomes
Verdade nua e crua...
Agora caiu a... Máscara!
Dizia-se o... Âncora!”
Perecia está no mundo da lua.
Só firula... Falcatruas!
Verdadeiro... Mercenário!
Buscarei no dicionário...
Palavras para qualificá-lo!
Sempre cantando de galo...
Foi um tanto quanto... Hilário!
Não queremos buscar... Culpados!
Fizeram o que foi... Possível!
Todos no mesmo... Nível!
Parece ter... Amarelado!
Os motivos alegados...
Infelizmente, não convence.
O futuro... “Deus pertence!”
Valeu à bela... Lição!
Cantar... Por antecipação!
Coisa de... Macaquence!
Momentos de... Empolgações!
Povo... Verde e Amarelo!
Hora de pegar no... Cutelo!
Chega de... Enganações!
Outubro terá... Eleições!
Observem os nomes na... Lousa!
As sarcásticas mariposas...
Mudaram seus... Coloridos!
Mas... Ousados, atrevidos!
Na real... Velhas raposas!
O eleitor... Escaldado!
Anda um tanto... Descrente!
Cercado das velhas... Serpentes!
Na verdade... Acuado!
Continua desfraldado...
Discurso... Falso moralismo!
Instituindo... Vandalismo!
Desprovido de conhecimento.
Palavras soltas ao... Vento!
Caminhamos para... Ostracismo!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 09/07/2018
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