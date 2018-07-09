Verdade nua e crua...

Agora caiu a... Máscara!

Dizia-se o... Âncora!”

Perecia está no mundo da lua.

Só firula... Falcatruas!

Verdadeiro... Mercenário!

Buscarei no dicionário...

Palavras para qualificá-lo!

Sempre cantando de galo...

Foi um tanto quanto... Hilário!



Não queremos buscar... Culpados!

Fizeram o que foi... Possível!

Todos no mesmo... Nível!

Parece ter... Amarelado!

Os motivos alegados...

Infelizmente, não convence.

O futuro... “Deus pertence!”

Valeu à bela... Lição!

Cantar... Por antecipação!

Coisa de... Macaquence!



Momentos de... Empolgações!

Povo... Verde e Amarelo!

Hora de pegar no... Cutelo!

Chega de... Enganações!

Outubro terá... Eleições!

Observem os nomes na... Lousa!

As sarcásticas mariposas...

Mudaram seus... Coloridos!

Mas... Ousados, atrevidos!

Na real... Velhas raposas!



O eleitor... Escaldado!

Anda um tanto... Descrente!

Cercado das velhas... Serpentes!

Na verdade... Acuado!

Continua desfraldado...

Discurso... Falso moralismo!

Instituindo... Vandalismo!

Desprovido de conhecimento.

Palavras soltas ao... Vento!

Caminhamos para... Ostracismo!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 09/07/2018