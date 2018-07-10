Descrever o atual... Momento!

Não, apologia à desgraça.

Mas... Está sobrando carapaça!

É coisa de sentimento...

Pois, com falsos argumentos...

Cometem atrocidades.

Privam de liberdade...

Por forçada... Deleção!

Apenas “por convicção...”

Ilação vira... Verdade!



Parece até... Sandice!

São tantas as manobras.

Belas ficções as... Obras!

Tal de... “Disse me disse!”

Sem fundamento crendice...

Simplesmente... Apologia!

Vinte e quatro horas... Dia!

Batendo qual... Bigorna!

Noticias requentada... Morna!

A famosa... Moronania!



Relógio gira... Anti-horário!

Reinventa o mesmo... Fato!

De repente surge... Estrato!

Acelera o... Calendário!

Vírus ou... Protozoário?

Doenças emergentes...

Desesperados formam... Frentes!

Injustiça... Comanda o rito!

Truco... “Ganha no grito!”

Erva daninha... Semente!



Então bate o desespero...

Landmark... Vale, não!

Muda a... Constituição!

Ignora regras... Roteiro!

Pesquisas mostram... Primeiro!

Está chegando... Bora!

O que fazer... Agora?

Como achar o caminho?

Está escrito em pergaminho...

Quem sabe... “Faz a hora!”

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 10/07/2018