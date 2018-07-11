

Inspiração divina...

Muito amor compreensão.

Para que a população...

Fique alerta... Ligue a bina!

Veja o que a lei determina...

Não aceite tais lambanças.

As propostas de mudanças...

Retiram nossos direitos.

É preciso rever conceitos.

Nas eleições a... Vingança!



Um silêncio... Estridente!

Paira sobre a verdade.

Escondem a realidade...

Deixa o cidadão... Impotente!

Vira anexo... Pendente!

Diante de tanto dilema.

Palavra em voga, esquema...

Tramado nos bastidores.

Surgem interlocutores...

Para manter o... Sistema!



Está na hora da virada...

Vamos ganhar esse jogo.

Construir um País... Probo!

Um basta nessa... Cambada!

Mudar a rota, estrada...

Primar pela... Licitude!

O caminho da virtude...

Deve ser... Objetivo!

Reflexão... Corretivo!

Não é fim... O ataúde!



Reveja alguns conceitos.

Renove seu... Repertório!

Cobaia de laboratório...

Tudo é... “Causa e efeito!”

À busca de um ser... Perfeito!

É questão de consciência.

Não aceite... Interferência!

Mantenha sua rotina.

Tem coisa que não combina...

A vida... Bela ciência!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 11/07/2018