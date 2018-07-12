Onde devemos começar...

Para escrever nova história.

Retomar o caminho da vitória.

Ao futuro se... Lançar!

Momento... Para repensar!

Uma nova sociedade.

Eliminar tanta iniquidade...

De gestores... Desonestos!

Registro meu... Manifesto!

Chega de tantas... Barbaridades!



Saía de a sua... Abadia!

Busque um porto... Seguro!

Não barganhe o futuro.

De à vida... Mais valia!

Ser julgado à revelia...

Na verdade... Preconceito!

Humano não é rejeito...

Para ficar na... Masmorra!

Já está virando... Zorra!

Lei são regras, não... Conceito!



O País está na pinguela...

Diante de tanta... Atrocidade!

Acelera a... Desigualdade!

Pobre voltando à... Favela!

Como porta sem tramela...

Estamos descendo a ladeira.

Instituiu-se... Roubalheira!

Para alguns... Vista grossa!

Lamaçal... Grande poça!

Usa cargo como trincheira.



Todos... “Perante a lei!”

Na verdade... Ledo engodo!

Uns... Benesses outros, lodo!

Tem tratamento de... Rei!

Desculpem, mas... Falei!

Na política... Grandes atores!

Vendendo... Falsos valores!

Brasa para... “Sardinha!”

Ao povo o... “Eu tinha!”

Ser... Moro, regra dos horrores!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 12/07/2018