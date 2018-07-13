Valdemir Gomes
Mundo do futebol...
Mudou sua trajetória.
Camisa não leva... Glória!
Acabou senhor do... Anzol!
Como a beleza do... Sol!
É preciso muita raça.
Nessa peneira só... Passa!
Com... Determinação!
Pois, representar a Nação...
Não é... Tomar cachaça!
Exemplo de determinação.
Atletas comprometidos.
Corpo e alma... Vestidos!
Com o escudo da Nação.
Cumpriram bela missão...
Colheram seus frutos.
Vitória como... Produto!
Passaram para outra... Fase!
Nada de ficar no quase.
Afinal, o jogo é... “Bruto!”
Não existe supremacia...
No mundo dos esportes.
Nem tão pouco fator sorte.
Excesso de afago... Regalia!
A mídia fez apologia...
De forma... Direcionada!
Verdadeira marmelada...
Que em nada contribui.
Pirotecnia evolui...
Verdadeira pataquada.
Desculpas esfarrapadas...
Realmente, não justifica.
Corpo mole... Explica!
A verdade... Deturpada!
Dói mais que... Lapada!
Danifica a autoestima.
Poesia perde a rima.
Digamos... Um despautério!
No popular... “Fala sério!”
“Vaidade de...” Não combina!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 13/07/2018
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