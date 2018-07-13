Mundo do futebol...

Mudou sua trajetória.

Camisa não leva... Glória!

Acabou senhor do... Anzol!

Como a beleza do... Sol!

É preciso muita raça.

Nessa peneira só... Passa!

Com... Determinação!

Pois, representar a Nação...

Não é... Tomar cachaça!



Exemplo de determinação.

Atletas comprometidos.

Corpo e alma... Vestidos!

Com o escudo da Nação.

Cumpriram bela missão...

Colheram seus frutos.

Vitória como... Produto!

Passaram para outra... Fase!

Nada de ficar no quase.

Afinal, o jogo é... “Bruto!”



Não existe supremacia...

No mundo dos esportes.

Nem tão pouco fator sorte.

Excesso de afago... Regalia!

A mídia fez apologia...

De forma... Direcionada!

Verdadeira marmelada...

Que em nada contribui.

Pirotecnia evolui...

Verdadeira pataquada.



Desculpas esfarrapadas...

Realmente, não justifica.

Corpo mole... Explica!

A verdade... Deturpada!

Dói mais que... Lapada!

Danifica a autoestima.

Poesia perde a rima.

Digamos... Um despautério!

No popular... “Fala sério!”

“Vaidade de...” Não combina!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 13/07/2018