

Meninos da Tailândia.

Finalmente... Salvos!

Da tragédia foram... Alvos!

Agarrados feitos... Lêndeas!

O técnico firme nas... Rédeas!

Dezessete dias... Aflição!

Em deprimente condição...

Conseguiu... Manteve a calma!

Para superar o trauma...

Valeu-se da... Meditação!



O mundo apreensivo...

Viveu momentos... Tenso!

Os obstáculos... Imensos!

Com um plano... Decisivo!

Buscaram o grande objetivo:

Tirar vivos... Incólumes!

Água aumentou... Volume!

Profissionais qualificados.

Todos otimistas... Focados!

Não deram ouvidos a... Estrumes!



Cada mergulhador... Um herói!

Homens competentes obstinados.

Com equipamentos adequados...

Oxigênio máscara... Faróis!

Benfeitores, caminhos... Constrói!

Arriscaram as próprias vidas.

Um infelizmente teve a sua... Abatida!

Mas... Serviu de inspiração!

Oxigenou a equipe... Missão!

Cautela na dose... Servida!



Não existe missão impossível...

Grande Arquiteto... À frente!

O mundo grande corrente...

Supera até o... Imprevisível!

Amor... Receita indivisível!

Tendo o bem como... Meta!

Traz felicidade... Completa!

Muda valores... Conceitos!

O mundo ainda tem... Jeito!

Humano de Cristo... Atleta!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 14/07/2018