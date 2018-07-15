

É lindo... Maravilhoso!

Falar de vida... Sucesso!

Tendo como amor... Ingresso!

O humano... Vitorioso!

Por acreditar... Teimoso!

Não desiste dos... Sonhos!

Sempre feliz... Risonho!

Sai de sua... Abadia!

Melhora a cada dia...

Eta “cabra...” Medonho!



Usa seus conhecimentos...

Para melhorar o mundo.

Cada minuto... Segundo!

Seu doar... Investimento!

Minimizar sofrimentos...

Tem como objetivo.

Solícito feliz... Altivo!

Não mede... Esforços!

Carne... “Desprende dos ossos!”

A paz seu... Aditivo!



Fatos humanos... Marcantes!

Procuro registrar em versos.

Apesar do mundo... Perverso!

A vida segue... Avante!

Pessoas sensatas... Edificantes!

Realmente transformam... Vidas!

Ajudam a cicatrizar feridas...

Um mundo em... Ebulição!

À busca de... Nova versão!

Mostra caminhos... Saídas!



Simplesmente... Fascinante!

Grafar uma bela história...

Onde... Vida não é inglória!

Quando ama o semelhante.

Bela joia de brilhante.

Pureza o sorriso criança...

Renasce a... Esperança!

O mundo ainda tem jeito.

Importante rever... Conceitos!

Não dissemine... Lambança!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 15/07/2018