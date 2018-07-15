Valdemir Gomes
É lindo... Maravilhoso!
Falar de vida... Sucesso!
Tendo como amor... Ingresso!
O humano... Vitorioso!
Por acreditar... Teimoso!
Não desiste dos... Sonhos!
Sempre feliz... Risonho!
Sai de sua... Abadia!
Melhora a cada dia...
Eta “cabra...” Medonho!
Usa seus conhecimentos...
Para melhorar o mundo.
Cada minuto... Segundo!
Seu doar... Investimento!
Minimizar sofrimentos...
Tem como objetivo.
Solícito feliz... Altivo!
Não mede... Esforços!
Carne... “Desprende dos ossos!”
A paz seu... Aditivo!
Fatos humanos... Marcantes!
Procuro registrar em versos.
Apesar do mundo... Perverso!
A vida segue... Avante!
Pessoas sensatas... Edificantes!
Realmente transformam... Vidas!
Ajudam a cicatrizar feridas...
Um mundo em... Ebulição!
À busca de... Nova versão!
Mostra caminhos... Saídas!
Simplesmente... Fascinante!
Grafar uma bela história...
Onde... Vida não é inglória!
Quando ama o semelhante.
Bela joia de brilhante.
Pureza o sorriso criança...
Renasce a... Esperança!
O mundo ainda tem jeito.
Importante rever... Conceitos!
Não dissemine... Lambança!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 15/07/2018
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