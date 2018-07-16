Valdemir Gomes
Bicampeã mundial...
Venceu por merecimento.
Vive um grande momento...
Um jogo... Primordial!
De forma original...
Com respeito ao adversário.
Não haverá comentários...
Que desqualifique a vitória.
Teve bela trajetória...
Da taça... Fiéis depositários!
Quanto ao time da Croácia...
Vendeu caro a... Derrota!
Sem celeuma... Lorota!
Não haverá... Falácia!
Demonstraram... Eficácia!
Foi uma bela partida...
O jogo de suas vidas.
Com respeito... Lealdade!
Sob a luz da verdade...
Sai feliz... Envaidecida!
Um mundial memorável.
Ficará para história...
Quanto... Derrota, vitória!
Todo time... Vulnerável!
Resultado nem sempre favorável...
Importante o brilhantismo.
Foi exaltado o civismo...
De todos os participantes.
O mundo a cada instante...
Esbanja paz... Otimismo!
Daqui a quatro anos...
Celebraremos outra... Copa!
Vamos arregimentar a tropa...
Refazer nossos... Planos!
Como otimistas... Profanos!
Estaremos... Representados!
Esta... Faz parte do passado!
A vida segue... Avante!
Cada momento, instante...
Grande Arquiteto... Obrigado!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 16/07/2018
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