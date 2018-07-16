

Bicampeã mundial...

Venceu por merecimento.

Vive um grande momento...

Um jogo... Primordial!

De forma original...

Com respeito ao adversário.

Não haverá comentários...

Que desqualifique a vitória.

Teve bela trajetória...

Da taça... Fiéis depositários!



Quanto ao time da Croácia...

Vendeu caro a... Derrota!

Sem celeuma... Lorota!

Não haverá... Falácia!

Demonstraram... Eficácia!

Foi uma bela partida...

O jogo de suas vidas.

Com respeito... Lealdade!

Sob a luz da verdade...

Sai feliz... Envaidecida!



Um mundial memorável.

Ficará para história...

Quanto... Derrota, vitória!

Todo time... Vulnerável!

Resultado nem sempre favorável...

Importante o brilhantismo.

Foi exaltado o civismo...

De todos os participantes.

O mundo a cada instante...

Esbanja paz... Otimismo!



Daqui a quatro anos...

Celebraremos outra... Copa!

Vamos arregimentar a tropa...

Refazer nossos... Planos!

Como otimistas... Profanos!

Estaremos... Representados!

Esta... Faz parte do passado!

A vida segue... Avante!

Cada momento, instante...

Grande Arquiteto... Obrigado!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 16/07/2018