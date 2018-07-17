Valdemir Gomes
Está deveras... Definido!
Bélgica ficou com bronze.
Superaram outros... Onze!
Foram momentos... Sofridos!
Jogadores... Sacudidos!
Com muita garra... Raça!
Mais o apoio da... Massa!
Dividiram cada... Lance!
Adversário sem... Chance!
Não tem almoço de... “Graça!”
Foram noventa minutos...
Nada além... Disso!
Cumpriram o compromisso...
No popular... “Jogo bruto!”
Defenderam seu reduto...
Com amor... Patriotismo!
Mostrou muito... Brilhantismo!
Ignoraram... Cansaço!
Finalizaram... Abraço!
Com amor... Civismo!
Derrotaram nossa Seleção...
Mostraram capacidade.
Sem perder a... Humildade!
Quebraram a tradição.
Para nós fica... Lição!
Merece nossos respeitos.
Afinal... “Um belo feito!”
Mandou pra casa... Amarelinha!
Sem jamais perder a linha...
Tudo é... “Causa e efeito!”
Ao final dessa copa...
Façamos uma... Reflexão!
Não basta... Organização!
Quem a camisa ensopa...
Desafio encara... Topa!
Colherá bons... Frutos!
Vitória como... Tributo!
E a torcida... Feliz!
Para representar... País!
Tem que ter fibra... Matuto!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 17/07/2018
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