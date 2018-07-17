

Está deveras... Definido!

Bélgica ficou com bronze.

Superaram outros... Onze!

Foram momentos... Sofridos!

Jogadores... Sacudidos!

Com muita garra... Raça!

Mais o apoio da... Massa!

Dividiram cada... Lance!

Adversário sem... Chance!

Não tem almoço de... “Graça!”



Foram noventa minutos...

Nada além... Disso!

Cumpriram o compromisso...

No popular... “Jogo bruto!”

Defenderam seu reduto...

Com amor... Patriotismo!

Mostrou muito... Brilhantismo!

Ignoraram... Cansaço!

Finalizaram... Abraço!

Com amor... Civismo!



Derrotaram nossa Seleção...

Mostraram capacidade.

Sem perder a... Humildade!

Quebraram a tradição.

Para nós fica... Lição!

Merece nossos respeitos.

Afinal... “Um belo feito!”

Mandou pra casa... Amarelinha!

Sem jamais perder a linha...

Tudo é... “Causa e efeito!”



Ao final dessa copa...

Façamos uma... Reflexão!

Não basta... Organização!

Quem a camisa ensopa...

Desafio encara... Topa!

Colherá bons... Frutos!

Vitória como... Tributo!

E a torcida... Feliz!

Para representar... País!

Tem que ter fibra... Matuto!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 17/07/2018