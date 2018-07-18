Valdemir Gomes
Mais a agradecer...
Do que ao Pai... Pedir!
Acredito no... Porvir!
Recebi seu... Parecer!
Faço por merecer...
Dissemino esta verdade.
Pois, amor... Felicidade!
É viver em licitude.
Abolir o humano rude...
Respeitar a... Diversidade!
Diante destes... Fatos!
Busco fazer minha parte.
Convivência uma... Arte!
Respeito melhor... Estrato!
Existem alguns... Gaiatos!
Deturpam minha... Fala!
São verdadeiros... “Malas!”
Simplesmente... Ignoro!
Como o ar, inodoro...
Jamais engasga... Entala!
Assim sigo a caminhada...
Como céu de... “Brigadeiro!”
Não mudarei o roteiro...
Passos firme na estrada.
Fala sério... “Camarada!”
Vale a pena... Contenda?
Importante que se aprenda...
Liberdade de... Pensamento!
A vida... Melhor evento!
Tem... Quebrou não emenda!
Como... Justo e perfeito!
Sempre lapidando...
Semente... Amor semeando!
Superando... Defeitos!
Importante rever conceitos...
Aqui somos... “Passageiros!”
Refazer caminho roteiro...
Uma questão de... Humildade!
Igualdade... Fraternidade!
De Cristo somos... Mensageiros!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 18/07/2018
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