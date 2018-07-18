

Mais a agradecer...

Do que ao Pai... Pedir!

Acredito no... Porvir!

Recebi seu... Parecer!

Faço por merecer...

Dissemino esta verdade.

Pois, amor... Felicidade!

É viver em licitude.

Abolir o humano rude...

Respeitar a... Diversidade!



Diante destes... Fatos!

Busco fazer minha parte.

Convivência uma... Arte!

Respeito melhor... Estrato!

Existem alguns... Gaiatos!

Deturpam minha... Fala!

São verdadeiros... “Malas!”

Simplesmente... Ignoro!

Como o ar, inodoro...

Jamais engasga... Entala!



Assim sigo a caminhada...

Como céu de... “Brigadeiro!”

Não mudarei o roteiro...

Passos firme na estrada.

Fala sério... “Camarada!”

Vale a pena... Contenda?

Importante que se aprenda...

Liberdade de... Pensamento!

A vida... Melhor evento!

Tem... Quebrou não emenda!



Como... Justo e perfeito!

Sempre lapidando...

Semente... Amor semeando!

Superando... Defeitos!

Importante rever conceitos...

Aqui somos... “Passageiros!”

Refazer caminho roteiro...

Uma questão de... Humildade!

Igualdade... Fraternidade!

De Cristo somos... Mensageiros!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 18/07/2018