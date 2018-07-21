

O crepúsculo da vida...

Ameaçar sua existência.

Importante ter consciência...

Haverá sempre saídas...

Pois... “Terra prometida!”

Encontrarás em... Outro oriente!

Caso... Tenha semeado a semente!

Do amor... Felicidade!

Igualdade, liberdade, fraternidade...

Essa tríade... Convergente!



Homem justo... Perfeito!

Jamais poderá ser omisso.

Assumiu o compromisso...

De superar seus defeitos.

Mudar... Rever conceitos!

É questão de licitude.

Não o fim... O ataúde!

Na Bíblia está grafado...

Quanto ao... Certo errado!

Desconhece o homem... Rude!



A dicotomia humana...

Um fato... Inevitável!

Diante do... Razoável!

Encontre sua cabana.

A humanidade profana...

Adora... Prejulgamento!

Está faltando condimento...

Temos um mundo... Insosso!

Sair desse calabouço...

Juntar seus... Fragmentos!



Vaidade de vaidade...

Contamina o universo.

Humano... Insano perverso!

Dissemina barbaridades.

Comete atrocidades...

Que contamina a terra.

Palavra em voga... Guerra!

Depois fala... Igualdade!

Onde mora... Liberdade?

Bom bode... “Não berra!”

Poema Valdemir Gomes dos Santos 21/07/2018