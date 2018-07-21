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Valdemir Gomes

Publicado em 21/07/2018 às 14:38

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O crepúsculo da vida...
Ameaçar sua existência.
Importante ter consciência...
Haverá sempre saídas...
Pois... “Terra prometida!”
Encontrarás em... Outro oriente!
Caso... Tenha semeado a semente!
Do amor... Felicidade!
Igualdade, liberdade, fraternidade...
Essa tríade... Convergente!


Homem justo... Perfeito!
Jamais poderá ser omisso.
Assumiu o compromisso...
De superar seus defeitos.
Mudar... Rever conceitos!
É questão de licitude.
Não o fim... O ataúde!
Na Bíblia está grafado...
Quanto ao... Certo errado!
Desconhece o homem... Rude!


A dicotomia humana...
Um fato... Inevitável!
Diante do... Razoável!
Encontre sua cabana.
A humanidade profana...
Adora... Prejulgamento!
Está faltando condimento...
Temos um mundo... Insosso!
Sair desse calabouço...
Juntar seus... Fragmentos!


Vaidade de vaidade...
Contamina o universo.
Humano... Insano perverso!
Dissemina barbaridades.
Comete atrocidades...
Que contamina a terra.
Palavra em voga... Guerra!
Depois fala... Igualdade!
Onde mora... Liberdade?
Bom bode... “Não berra!”

Poema Valdemir Gomes dos Santos 21/07/2018

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