Valdemir Gomes
Sobrando embusteiros...
Na política brasileira.
Parece até brincadeira.
De bandidos um... Celeiro!
Qual deles o primeiro?
Impossível achar resposta.
Candidato sem... Proposta!
Pensa que somos... Otários!
Com seus gordos salários...
Bravateiro esse... Gosta!
Há anos no congresso...
Nenhum projeto aprovado.
Quer segurar o cajado.
Pregando um... Retrocesso!
Chega abrir um abcesso...
Na alma do cidadão!
Verdadeiro... Fanfarrão!
Sem projeto pro... País!
Um crápula... Infeliz!
Andando na... Contramão!
O povo está descrente...
Não acredita na... Política!
De forma sensata analítica...
Sem perspectiva à... Frente!
Um silêncio aparente...
Esconde a gravidade.
Um conluio de compadres...
Os poderes... Acomunados!
Disse Raul... “Tá tudo errado!”
Maus políticos... Enquadre!
Mas... O povo é soberano!
Basta sair da letargia!
Como atento... Vigia!
Eliminar os tiranos...
Chega de... Altiplano!
O País ainda tem... Jeito!
Reveja alguns... Conceitos!
Está sobrando... Farofa!
Sobram falácias... Galhofas!
Tu do é... Causa e efeito!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 22/07/2018
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