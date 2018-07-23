Dos olhos da madrugada...

Um tanto quanto ofuscado.

Devido ao tempo... Avançado!

Ou pelo excesso de... Pegadas!

A verdade... Camarada!

Tem coisa que não explica.

Porém, marcas... Ficam!

A vida passa... Correndo!

Sempre ganhando... Perdendo!

Mas... O amor ramifica!



Entender o murmúrio do... Vento!

O pulsar estridente do coração...

Soa como nota da... Canção!

Faz espargir... Sentimentos!

Reorganiza fragmentos...

Preenche todo espaço.

Esquadro, compasso...

Medida... Justa, perfeita!

A saudade na espreita...

Prende... Segura o laço!



Quando no crepúsculo...

Amor exala... Cheiro!

Sinto feromônio... Roteiro!

Corpo enrijece... Músculo!

Êxtase momento... Maiúsculo!

Ascende a chama... Lampejo!

Ufa... Ápice do desejo!

União... “Côncavo Convexo!”

A alma vira... Anexo!

Felicidade... Segue o cortejo!



Na retina volátil da hora.

A noite escorrega... Arredia!

De repente sol... Novo dia!

Então a tristeza... Aflora!

Destino convida... Bora!

Grande Arquiteto... Perm isso!

Segunda... Trabalho compromisso!

Dispara o eco da... Bina!

Momento de retomar a rotina...

“Quem inventou... Serviço?”

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 23/07/2018