Valdemir Gomes
Dos olhos da madrugada...
Um tanto quanto ofuscado.
Devido ao tempo... Avançado!
Ou pelo excesso de... Pegadas!
A verdade... Camarada!
Tem coisa que não explica.
Porém, marcas... Ficam!
A vida passa... Correndo!
Sempre ganhando... Perdendo!
Mas... O amor ramifica!
Entender o murmúrio do... Vento!
O pulsar estridente do coração...
Soa como nota da... Canção!
Faz espargir... Sentimentos!
Reorganiza fragmentos...
Preenche todo espaço.
Esquadro, compasso...
Medida... Justa, perfeita!
A saudade na espreita...
Prende... Segura o laço!
Quando no crepúsculo...
Amor exala... Cheiro!
Sinto feromônio... Roteiro!
Corpo enrijece... Músculo!
Êxtase momento... Maiúsculo!
Ascende a chama... Lampejo!
Ufa... Ápice do desejo!
União... “Côncavo Convexo!”
A alma vira... Anexo!
Felicidade... Segue o cortejo!
Na retina volátil da hora.
A noite escorrega... Arredia!
De repente sol... Novo dia!
Então a tristeza... Aflora!
Destino convida... Bora!
Grande Arquiteto... Perm isso!
Segunda... Trabalho compromisso!
Dispara o eco da... Bina!
Momento de retomar a rotina...
“Quem inventou... Serviço?”
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 23/07/2018
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