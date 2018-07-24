Valdemir Gomes
Vida passa... Correndo!
O calendário urge... Voa!
Tente controlar a canoa.
Observe o... Referendo!
Conserte... Faça remendo!
Reveja alguns... Conceitos!
O mundo ainda tem... Jeito!
Viver uma... Bela arte!
Procure fazer sua parte.
Só Cristo... Perfeito!
A sociedade... Mutante!
Chega a dá... Calafrios!
Humano deserto... Vazio!
Postura, atitude... Petulante!
O ter mais... Um agravante!
Parece... Contraditório!
Recusa renovar o repertório...
Prefere permanecer na letargia.
Toda descoberta propicia...
Pesquisa mistérios... Laboratório!
A mudança de... Paradigmas!
Causa... Provoca tsunami!
Talvez mexer no enxame...
Desvendar alguns... Enigmas!
Melhor manter-se fidedigma...
Aos antigos... Valores!
Os Pseudos promotores...
Não se sabe... Pretexto!
Procuram manter o cabresto...
Verdadeiros... Reatores!
Sociedade... Teleguiada!
Os mandantes não... Ameaçam!
Mudam a roupagem... Carapaça!
Marketing... Apropriada!
A população... Aliciada!
Entra em barco... Furado!
Esquece a lambança do passado.
Reelege a mesma... Cambada!
Triste verdade... “Camarada!”
Já dizia... “Tá tudo errado!”
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 24/07/2018
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