

Vida passa... Correndo!

O calendário urge... Voa!

Tente controlar a canoa.

Observe o... Referendo!

Conserte... Faça remendo!

Reveja alguns... Conceitos!

O mundo ainda tem... Jeito!

Viver uma... Bela arte!

Procure fazer sua parte.

Só Cristo... Perfeito!



A sociedade... Mutante!

Chega a dá... Calafrios!

Humano deserto... Vazio!

Postura, atitude... Petulante!

O ter mais... Um agravante!

Parece... Contraditório!

Recusa renovar o repertório...

Prefere permanecer na letargia.

Toda descoberta propicia...

Pesquisa mistérios... Laboratório!



A mudança de... Paradigmas!

Causa... Provoca tsunami!

Talvez mexer no enxame...

Desvendar alguns... Enigmas!

Melhor manter-se fidedigma...

Aos antigos... Valores!

Os Pseudos promotores...

Não se sabe... Pretexto!

Procuram manter o cabresto...

Verdadeiros... Reatores!



Sociedade... Teleguiada!

Os mandantes não... Ameaçam!

Mudam a roupagem... Carapaça!

Marketing... Apropriada!

A população... Aliciada!

Entra em barco... Furado!

Esquece a lambança do passado.

Reelege a mesma... Cambada!

Triste verdade... “Camarada!”

Já dizia... “Tá tudo errado!”

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 24/07/2018