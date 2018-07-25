Caminhos da vida...

Percorri o trajeto do destino.

Como um ingênuo... Menino!

Busquei a melhor... Saída!

Numa paixão incontida...

Misturamos nossos... Caminhos!

Seu coração é meu... Ninho!

Do amor... Felicidade!

Sob a luz... Verdade!

A gente... Dá um jeitinho!



Diante dessa... Possibilidade!

Marcamos... Primeiro encontro!

De repente... Epicentro!

Sem remorso nem... Maldade!

Com carinho habilidade...

Misturamos nossos... Sonhos!

Foi uma festa de... Ganhos!

Saímos dali... Radiantes!

Como seres confiantes...

Ficamos deste... Tamanho!



Quando a gente encontra...

A outra cara... “Metade!”

A felicidade invade...

Amor... A alma adentra!

O pensamento... Concentra!

Traçamos nosso... Futuro!

Encontrar o porto seguro...

Uma dádiva de... Cristo!

De liberdade... Um misto!

Que se dane... Perjuros!



Como simples passageiros...

Embarcamos nesse... Trem!

Num frenético vai e vem...

Traçamos novos... Roteiros!

Navegantes... Felizes timoneiros!

Juntamos nossas... Bagagens!

Conquistar a outra margem...

Um belo... Excitante desafio!

Chega a dá... Calafrios!

Pouca ousadia... Bobagem!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 25/07/2018