Fosse à saudade...

Apenas mais um vocábulo.

Do coração fez... Estábulo!

Por ironia ou... Maldade!

Quer ter... Estabilidade!

Fazer dele... Sua morada!

Muito atrevida... Ousada!

Pura falta de respeito.

Porém, digo... Não aceito!

Pois, você não... Agrada!



Seu sorriso cativante...

Alimenta esta desalmada.

Na verdade camarada...

Uma invasora... Meliante!

De forma vil... Escorchante!

Sacode coração no peito.

Sem celeuma... Preconceito!

A minh’alma... Definha!

Peço à fada... Madrinha!

Venha logo pro meu... Leito!



Como faz bem essa danada...

À tona nossos momentos.

Da vida, melhor advento...

Ao retomar a... Jornada!

A cama... Desarrumada!

Feromônio no... Travesseiro!

Refaço o belo... Roteiro!

Nossos corpos entrelaçados.

Sexto sentido... Aguçado!

Segue o barco... Timoneiro!



No oceano da vida...

O navegar é... “Preciso!”

Ao seu lado, o paraíso...

Uma paixão incontida.

Melhor caminho... Saída!

Um amor pra... Inteira!

Qual cristal na cristaleira...

Segue além... Eternidade!

Sempre haverá... Saudade!

Meu céu... Minha parceira!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 26/07/2018