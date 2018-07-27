Apreciei...

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Valdemir Gomes

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Valdemir Gomes

Publicado em 27/07/2018 às 11:41

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O sorriso mais garboso...
Da bela árvore... Frondosa!
Uma canção melodiosa...
Sabiá feliz... Orgulhoso!
Seu charme... Auspicioso!
Comandava a seresta.
Da mais linda orquestra...
Saudando o novo dia.
Com seu gesto... Sacudia!
Comandava a... Palestra!


A natureza em festa.
Despertada pelo canto.
Orvalho escorria qual pranto...
Vento aparava... Aresta!
A brisa suave empresta...
Vida então... Resplandece!
O coração... Arrefece!
Ao raiar de um novo dia.
Dá à vida... Mais valia!
O amor... Rejuvenesce!


Diante deste cenário...
Pedi ao Grande Arquiteto.
Zelai pelo meu projeto...
Pois, como... Serventuário!
Guardo no relicário...
Todos seus mandamentos.
São eles implementos...
Que conduzem ao... Pai!
Da árvore folhas não cai...
Sem o seu... Consentimento!


O sol descortinava a... Vida!
Orvalho... Evaporando!
O coração... Saltitando!
Assim... Começava a lida!
Uma paixão incontida...
Sacudia a rua... Cidade!
Em alta velocidade...
Semáforos de olho... Vigia! 
Saí de a minha... Abadia!
Missão... Servir a sociedade!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 27/07/2018

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