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Valdemir Gomes

Olhei...

Valdemir Gomes

Publicado em 28/07/2018 às 02:20

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Na janela do tempo...
Deparei-me com seu sorriso.
A chave do... Paraíso!
Encontrei na curva do vento.
Na poltrona da saudade, sento.
Percebo... “A vida é bela!”
De repente vejo na tela...
A silhueta dos seus beijos.
Desperta... Causa desejo!
Da alma estoura... Tramela!


Diante desses acontecimentos.
O coração fica... Pasmo!
Ápice do prazer... Orgasmo!
Procuro juntar... Fragmentos!
Baseado em fundamentos...
Aqui somos... “Passageiros!”
Importante refazer... Roteiro!
Reorganizar a bagagem.
A lei... “Levar vantagem!”
É coisa de... Xambeteiro!


A cada dia que nasce...
Procure fazer sua parte.
Não tente conquistar... Marte!
Represente sua... Classe!
Um novo roteiro... Refasse!
Prepare antes o... Terreno!
Jamais destile... Veneno!
Pois, viver é uma arte.
Da paz... Carregue estandarte.
Tenha a sutileza do... Sereno!


Tornar o mundo... Salubre!
Desafio... Missão divina!
Respeite do outro... Doutrina!
Um... Mais humano vislumbre!
Não contemple ações... Fúnebres!
Para tudo... Dá-se um jeito!
Tendo como base respeito...
É possível ser... Feliz!
Elimine o homem perdiz.
Importante rever... Conceitos!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 28/08/2018

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