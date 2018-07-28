Na janela do tempo...

Deparei-me com seu sorriso.

A chave do... Paraíso!

Encontrei na curva do vento.

Na poltrona da saudade, sento.

Percebo... “A vida é bela!”

De repente vejo na tela...

A silhueta dos seus beijos.

Desperta... Causa desejo!

Da alma estoura... Tramela!



Diante desses acontecimentos.

O coração fica... Pasmo!

Ápice do prazer... Orgasmo!

Procuro juntar... Fragmentos!

Baseado em fundamentos...

Aqui somos... “Passageiros!”

Importante refazer... Roteiro!

Reorganizar a bagagem.

A lei... “Levar vantagem!”

É coisa de... Xambeteiro!



A cada dia que nasce...

Procure fazer sua parte.

Não tente conquistar... Marte!

Represente sua... Classe!

Um novo roteiro... Refasse!

Prepare antes o... Terreno!

Jamais destile... Veneno!

Pois, viver é uma arte.

Da paz... Carregue estandarte.

Tenha a sutileza do... Sereno!



Tornar o mundo... Salubre!

Desafio... Missão divina!

Respeite do outro... Doutrina!

Um... Mais humano vislumbre!

Não contemple ações... Fúnebres!

Para tudo... Dá-se um jeito!

Tendo como base respeito...

É possível ser... Feliz!

Elimine o homem perdiz.

Importante rever... Conceitos!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 28/08/2018