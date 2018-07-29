Valdemir Gomes
Vida existe momentos...
Que somos... Testados!
Quanto a ser... Julgado!
Acho vil... Procedimento!
Tudo tem seu momento...
Topo esse... Desafio!
Porém, revoltado arredio...
Jamais jogarei a toalha.
Muito... “Quem não atrapalha!”
Não me assusta... O frio!
Diante da adversidade...
Minha intuição... Brilha!
Traço uma nova trilha...
Busco a luz da... Verdade!
Porém, minha hombridade...
Não permite... Mudar a rota!
Quanto... Vitória, derrota!
Faz parte da caminhada.
Exijo respeito... Camarada!
Pois, abomino... Chacota!
Sou eterno sonhador...
De repente... Otimista!
Coração define a pista...
Mas... Detesto bajulador!
Não aceito... Ditador!
Sou adepto da liberdade.
Sob a luz da... Verdade!
Não defendo bravateiros.
Escrever novo roteiro...
É uma... Necessidade!
A inversão de valores...
Situação... Revoltante!
Está sobrando... Meliantes!
Criando... Lei dos horrores!
Agindo nos bastidores...
De forma vil... Dissimulada!
Decisão... Articulada!
Mudando a... Constituição!
Como base... Ilação!
Tirando o povo... Jogada!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 29/07/2018
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