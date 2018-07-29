

Vida existe momentos...

Que somos... Testados!

Quanto a ser... Julgado!

Acho vil... Procedimento!

Tudo tem seu momento...

Topo esse... Desafio!

Porém, revoltado arredio...

Jamais jogarei a toalha.

Muito... “Quem não atrapalha!”

Não me assusta... O frio!



Diante da adversidade...

Minha intuição... Brilha!

Traço uma nova trilha...

Busco a luz da... Verdade!

Porém, minha hombridade...

Não permite... Mudar a rota!

Quanto... Vitória, derrota!

Faz parte da caminhada.

Exijo respeito... Camarada!

Pois, abomino... Chacota!



Sou eterno sonhador...

De repente... Otimista!

Coração define a pista...

Mas... Detesto bajulador!

Não aceito... Ditador!

Sou adepto da liberdade.

Sob a luz da... Verdade!

Não defendo bravateiros.

Escrever novo roteiro...

É uma... Necessidade!



A inversão de valores...

Situação... Revoltante!

Está sobrando... Meliantes!

Criando... Lei dos horrores!

Agindo nos bastidores...

De forma vil... Dissimulada!

Decisão... Articulada!

Mudando a... Constituição!

Como base... Ilação!

Tirando o povo... Jogada!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 29/07/2018