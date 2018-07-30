Na vida é permanente...

Exceto a... “Mudança!”

Apesar de tanta lambança.

Importante semear a semente.

O humano... Inteligente!

Não leva... Inglória!

Constrói a própria história...

Faz parte do espetáculo.

Usa garras... Tentáculos!

Muda toda... Trajetória!



Um mundo melhor... Possível!

Acredite no seu potencial.

Burle o velho... Ritual!

Tudo é... Permissível!

Não aceite o... Impossível!

Lembre-se... Você é capaz!

À luta... Corre atrás!

Jamais jogue a toalha.

Quem esperança... Espalha!

É... Audacioso contumaz!



O amanhã... Diferente!

Depende de sua... Atitude!

Não espere... Ataúde!

Demonstre ser... Competente!

Da grande orquestra regente...

Faça sempre a diferença.

Independente da... Crença!

Somos agentes... Mudança!

Dissemine paz... Esperança!

O homem é o que... Pensa!



A... Passa correndo!

Não fique aí... Parado!

Como um fiel soldado...

Procure colocar... Adendo!

Nas regras sempre... Mexendo!

Somos eternos... “Aprendizes!”

Da vida, as cicatrizes...

Marcas do tempo... Vivido!

Não se deixe... Vencido!

Felicidades... Não têm matrizes!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 30/07/2018