

Ao Grande Arquiteto...

A vida segue... Avante!

Como ousado tripulante...

Organizo meu... Projeto!

Priorizo sempre o correto...

Respeitando do... Espaço!

Manuseio... Esquadro, compasso!

Símbolos da... Retidão!

Sentinela... De prontidão!

Às vezes, caminho... Refaço!



Como um ser... Obediente!

Discípulo de Cristo... Jesus!

Procuro refletir... Luz!

Renovar o ambiente.

Sem ser... Subserviente!

Dissemino amor... Paz!

Todo humano é capaz...

De intervir na história.

Quanto... Derrota vitória!

De repente... Contumaz!



Mudar rota... Caminho!

Uma atitude... Ousada!

Seja da vida... Aliada!

Refaça sempre o ninho.

Persistente passarinho...

Água obstáculos... Contorna!

Evapora... Nuvem retorna!

Completa... Ciclo da vida!

Pasto, lavoura, comida...

O honesto, não... Suborna!



É chegado o momento...

Eleitor fica... Importante!

Crápulas, desonestos meliantes...

Tentam buscar seus... Intentos!

Presente em todos os eventos...

Solícito, delicado... Atencioso!

Discurso eloquente... Pernicioso!

Porém, povão não... Entende!

A chama da esperança acende...

Vota... Bandido vitorioso!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 31/07/2018