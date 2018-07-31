Valdemir Gomes
Ao Grande Arquiteto...
A vida segue... Avante!
Como ousado tripulante...
Organizo meu... Projeto!
Priorizo sempre o correto...
Respeitando do... Espaço!
Manuseio... Esquadro, compasso!
Símbolos da... Retidão!
Sentinela... De prontidão!
Às vezes, caminho... Refaço!
Como um ser... Obediente!
Discípulo de Cristo... Jesus!
Procuro refletir... Luz!
Renovar o ambiente.
Sem ser... Subserviente!
Dissemino amor... Paz!
Todo humano é capaz...
De intervir na história.
Quanto... Derrota vitória!
De repente... Contumaz!
Mudar rota... Caminho!
Uma atitude... Ousada!
Seja da vida... Aliada!
Refaça sempre o ninho.
Persistente passarinho...
Água obstáculos... Contorna!
Evapora... Nuvem retorna!
Completa... Ciclo da vida!
Pasto, lavoura, comida...
O honesto, não... Suborna!
É chegado o momento...
Eleitor fica... Importante!
Crápulas, desonestos meliantes...
Tentam buscar seus... Intentos!
Presente em todos os eventos...
Solícito, delicado... Atencioso!
Discurso eloquente... Pernicioso!
Porém, povão não... Entende!
A chama da esperança acende...
Vota... Bandido vitorioso!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 31/07/2018
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