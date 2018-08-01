

De Jesus Cristo, conheci...

O maior Homem da terra.

Onde a moral encerra...

Que neste mundo... Vi!

Sem autorização... Decidi!

Falar desse... Cidadão!

A ele... Minha gratidão!

Pai... Manoel Justino!

Ensinou-me desde menino...

Caminho da retidão.



Para falar do meu velho...

Não posso ser... Omisso!

Assumi o compromisso...

Pois, nele me espelho.

A este herói... Assemelho!

Torno o ambiente... Tenso!

Sempre disse o que penso...

Este o grande dilema.

De repente... Problema!

A outro mundo... Pertenço!



Meu discurso... Competente!

Detesto o... Autorizado!

Deixo claro... Tenho lado!

Semeio minha... Semente!

Dizem... Sou diferente!

Sinto-me... Lisonjeado!

Não preciso de... Agrado!

Puxa-saquismo... Não convence!

De mim... Dane-se o que pense!

Porque... Jogo é jogado!



Aprendi desde criança...

Importante ter... Origem!

Meu tronco... Batuta, virgem!

Excesso de... Ignorância!

Percorre todas as instâncias...

Mas... Mantém sua palavra!

Faço parte desta... Lavra!

Sou feliz... Envaidecido!

Falácia, não dou ouvidos...

De bandidos... Cristo livra!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 01/08/2018