

Vale quanto pesa...

Esta a pura verdade.

Diante da autoridade...

O respeito sempre... Presa!

A justiça joelha... Reza!

Ao consultar a credencial.

Muda todo ritual...

Faz vistas... Grossa!

A justiça vai pra fossa...

Vexatório... Cerimonial!



Mesmo cometendo infração...

Basta mostrar... Documento!

Muda o procedimento...

Atitude vil... Parcial!

Calado o policial...

Ignora a aberração!

Fere a lei por... Omissão!

Retira-se cabisbaixo...

Acho isso um... Esculacho!

Não cumpriu nobre... Missão!



Como falar em respeito.

Diante de tal atitude.

Se autoridade... Rude!

Ignorou o conceito...

Na verdade não aceito...

Triste deprimente... Cena!

A justiça se apequena...

Diante de omissos... Representantes!

Pois, errou é meliante...

Não foi punido... Que pena!



O “Brasil que quero...”

Respondo a... Globo!

Judiciário justo... Probo!

Pelo menos... Isso espero!

Meu preconceito... Supero!

Polícia... Autoridade!

Agir com imparcialidade...

É dever... Obrigação!

No cumprimento da missão...

Tratamento de... Igualdade!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 02/08/2018