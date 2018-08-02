Valdemir Gomes
Vale quanto pesa...
Esta a pura verdade.
Diante da autoridade...
O respeito sempre... Presa!
A justiça joelha... Reza!
Ao consultar a credencial.
Muda todo ritual...
Faz vistas... Grossa!
A justiça vai pra fossa...
Vexatório... Cerimonial!
Mesmo cometendo infração...
Basta mostrar... Documento!
Muda o procedimento...
Atitude vil... Parcial!
Calado o policial...
Ignora a aberração!
Fere a lei por... Omissão!
Retira-se cabisbaixo...
Acho isso um... Esculacho!
Não cumpriu nobre... Missão!
Como falar em respeito.
Diante de tal atitude.
Se autoridade... Rude!
Ignorou o conceito...
Na verdade não aceito...
Triste deprimente... Cena!
A justiça se apequena...
Diante de omissos... Representantes!
Pois, errou é meliante...
Não foi punido... Que pena!
O “Brasil que quero...”
Respondo a... Globo!
Judiciário justo... Probo!
Pelo menos... Isso espero!
Meu preconceito... Supero!
Polícia... Autoridade!
Agir com imparcialidade...
É dever... Obrigação!
No cumprimento da missão...
Tratamento de... Igualdade!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 02/08/2018
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