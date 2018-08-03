Tratado como... Genérico!

Deixa “o cabra” indignado...

Parece cômico... Engraçado!

Torna o cidadão... Histérico!

Visto como periférico...

Onde está o... Respeito?

Na verdade não aceito...

De maneira indevida...

Ter a conta... Invadida!

Transgredir não é... Direito!



Diante de tais acontecimentos.

Fico triste... Revoltado!

Impossível ficar calado...

Ouvir seus... Argumentos!

Confesso, não aguento...

Marco logo... Território!

Não assistirei... Velório!

Questão de cidadania.

Doença... Cleptomania!

Não é aqui... Purgatório!



Qualquer tipo de invasão...

Acho uma... Barbaridade!

Fere a lei, dignidade...

Não aceito... Persuasão!

Revoltado... Mostro brasão!

Livre... “Bons costumes!”

Não, remendo... Tapumes!

Detesto... Pirotecnia!

Grande Arquiteto... Guia!

Procuro manter-me... Incólume!



Cidadão contribuinte...

Jamais aceita... Chacota!

Não engole... Anedota!

Desrespeito um... Acinte!

Talvez, como mau ouvinte...

Destilo meu... Repertório!

Cobaia de laboratório...

Não faz... Meu estilo!

Qualquer ruído de grilo...

Merece... Contraditório!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 03/08/2018