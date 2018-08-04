

Bom... Maravilhoso!

Retornar às atividades...

Servir a... Sociedade!

Estou feliz... Orgulhoso!

Procuro ser... Caprichoso!

No cumprimento da missão!

Cordialidade... Condição!

Sempre cumprindo o papel...

Nas linhas deste... Cordel!

Respeito... Precondição!



O ambiente de trabalho.

É um local... Sagrado!

Sempre pronto... Preparado!

Como humano... Falho!

Procuro melhor atalho...

Afinal, a roda... Gira!

A satisfação inspira...

Com um sorriso no rosto.

Diante do problema posto...

Na dificuldade... Respira!



Separar... “Joio do trigo!”

Um grande... Malabarismo!

São tantos... Casuísmos!

Cautela melhor abrigo...

Com profissionalismo... Sigo!

Detesto a tal... Letargia!

Respeito à ideologia...

Não misturo... Política!

Sem problema... Aceito crítica!

Ser eclético é... Magia!



Um trabalho humanizado...

Este o grande... Segredo!

Unir a música ao... Enredo!

Sou feliz... Realizado!

A vida um aprendizado...

Tento sair de a... Abadia!

Ser melhor a cada dia...

À busca da perfeição.

Amor como... Condição!

Grande Arquiteto meu... Guia!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 04/08/2018