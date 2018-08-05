Manhã ensolarada...

Com a umidade... Baixa!

Dinheiro... Zero no caixa!

Uma mãe... Desesperada!

Na mamadeira, leite... Nada!

Indagou a Jesus Cristo:

Porque acontece isto...

Com a família brasileira?

Políticos só... Roubalheira!

De revolta... Um misto!



É chegada a hora...

Vamos fazer... A virada!

Não vote nessa cambada...

Excremento... Joga fora!

Só assim... Tudo melhora!

Momento de descartar... Lixo!

Não acredite em... Buxixo!

Dá ao povo... Palmatória!

Uma atitude... Inglória!

Tranqueira vai pro... Corixo!



Tem gente desesperada.

Outra vez... Candidato!

Nada fez em seu mandado...

Está com a batata... Assada!

Tratou eleitor... Boiada!

Novamente pede voto.

Pensa que o povo dê... Voto!

A ele deve... Obrigação!

Depois de tanta humilhação...

Esses parasitas... Boicoto!



Sempre a mesma estratégia.

Sorriso, abraços... Nas costas!

Fala que de pobre... Gosta!

Faz carinho... Apologia!

Existe até... Sinergia!

Agora tem experiência.

Mais que isso... Competência!

Lutará por melhores dias...

Palavra como... Garantia!

Renovado só... Aparência!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 05/08/2018