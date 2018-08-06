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Valdemir Gomes

Publicado em 06/08/2018 às 01:45

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Irei mais pedir...
É tempo de agradecer.
Pois, a vida florescer...
Importante... Evoluir!
Ao Grande Arquiteto aderir...
Na popular... “Vestir a camisa!”
O amor... Como brisa!
Irriga nossa alma.
Nas atribulações... Calma!
Problemas... Água desliza!


A cada amanhecer...
Um presente estar... Vivo!
Felicidade... Aditivo!
Faz a alma... Embevecer!
Não deixe de reconhecer...
Você... Parte do todo!
Jamais aceite engodo...
Como cristalina verdade.
Diante da adversidade...
Deixa taxá-lo... Doido!


Ao ser questionado...
Responda: vivo na graça!
O humano... Oh raça!
Não fica... Preocupado!
É necessário ter lado.
Demarcar... Território!
Quanto ao contraditório...
É uma necessidade.
Ninguém... Dono da verdade!
Aqui somos... Transitórios!


Um sorriso de criança...
Carrega linda... Mensagem!
De Cristo luz... Imagem!
Sinônimo de perseverança.
Chega de tanta... Lambança!
Pois, não exalte... Defeitos!
Marque com seus feitos...
Seu espaço... Trajetória!
Seja do Pai... Glória!
Ataúde, não... Último leito!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 06/08/2018.

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