

Poeta... “Popular!”

Considera a vida incrível...

Pois, viver... Outro nível!

Procuro... Confabular!

Até tento propalar...

Uma nova ideologia.

Mas... Sociedade em letargia!

Num verdadeiro carrossel...

Ideologia pra... Beleléu!

Falsos bandidos... Elogia!



Mesmo assim... Sou feliz!

Sigo firme minha rota.

O mundo... Bela frota!

Mas... Humano, perdiz!

Não me arrependo do que fiz...

Sigo firme meu roteiro.

Afinal, sou... Brasileiro!

E... Viva a liberdade!

Vaidade de... Vaidade!

Do barco sou... Timoneiro!



A cada esquina... Da vida!

Está posto... Obstáculo!

Com garra tentáculos...

Defino melhor... Saída!

Quanto a... Prometida!

Sei estou de... Passagem!

Não mudo minha... Bagagem!

Apenas ouço... Balela!

Fake são... Churumelas!

Sonhos grandes... Miragens!



Ao expor minhas ideias...

Acabo virando... Vidraça!

Até linchado em praça...

Verdadeira... Epopeia!

Respeito toda... Plateia!

Tenho minha... Ideologia!

O sonho... Bela magia!

Tudo causa... Efeito!

Nem sempre aceito...

Abomino... Letargia!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 07/08/2018