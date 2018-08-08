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Valdemir Gomes

Andando...

Valdemir Gomes

Publicado em 08/08/2018 às 11:13

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Pelas ruas da cidade...
Ouvi um sonoro... Grito!
Cadenciado, mantinha o rito.
Percebi quanta desigualdade...
Andarilho, maltrapilho... Barbaridade!
As casas... Permaneciam em silêncio!
Insensíveis ignoravam... Pafúncio!
Um cidadão fétido... Invisível!
Eta, mundo... Ingrato, terrível!
Rumo ao fim... Prenúncio!


Os órgãos de assistência...
Não acolhem a... Criatura!
Sua imagem caricatura...
Débil... Pede clemência!
Quanta falta de coerência...
Talvez seja... Preconceito!
Vejo como... Desrespeito!
Triste... Vergonhosa, realidade!
Estado de penúria... Calamidade!
Deixa o coração... Estreito!


A sociedade... Insensível!
Os segmentos organizados...
Permanecem... Hipnotizados!
Postura... Apática inadmissível!
Aquela figura invisível...
Ninguém ouve seus... Lamentos!
Está faltando sentimento...
O humano frio... Deserto!
Cristo disse: “eu liberto...”
Este materialista... Avarento! 


Não basta frequentar... Igreja!
Dizer amo... “Meu semelhante!”
Desassistido, aquele caminhante...
Circula, perambula... Esbraveja!
De repente... Murmureja!
É preciso levantar essa... “Lebre!”
Caridade o amor... Celebre!
Façamos nossa... Parte!
Grande Arquiteto... Estandarte!
Solidariedade vire... Febre!

Poema: Valdemir -Gomes dos Santos 08/08/2018

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