Regra... Burocracia!

Compromete o sistema.

Trabalhador vive... Dilema!

Com a panela... Vazia!

Parece até... Profecia!

Infelizmente... Pouco caso!

Tudo... Perde o prazo!

Sempre somos... Esquecidos!

Bando de crápulas... Pervertidos!

Ao pobre bolo do... Vaso!



A esperança... Não perco!

A eles darei o... Troco!

Tamanho cinismo... Pitoco!

Parece dejeto... Esterco!

Como gado... Fecha o cerco!

Eleitor vira... Sinuelo!

A todos faço... Apelo!

Voto é... Dignidade!

Questão de moralidade...

Façamos barba e... Cabelo!



Os vendedores de... Ilusões!

Já estão todos... Apostos!

Então engana... “Eu gosto!”

Com as falsas... Previsões!

Dizem terem... Missões!

Colocar o País nos trilhos.

Juram até pelos... Filhos!

Fazem pactos compromisso...

De Cristo estão a serviço.

Resolve qualquer... Empecilho!



Eleitor ingênuo... Acredita!

Em suas falsas promessas.

Conseguiu pregar a peça...

Está bonito... “Na fita!”

Deixa vazia a marmita...

No palanque era... Probo!

Cordeiro que virou... Lobo!

No parlamento... Assento!

Caçoa do desinformado... Jumento!

Assim... Perpetua o roubo!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 09/08/2018