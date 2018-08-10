Deparei...



Com fagulhas do seu sorriso...

Deslizando suavemente pela face.

Como mágica num... Pace!

Fui ejetado ao... Paraíso

Nosso amor tem selo... ISO!

Ouço som da valsa... Insana!

Alma levita... Plaina!

Da flor do amor... Grileiro!

Sigo seu rastro... Roteiro!

Subo a serra... Bocaina!



Cheiro de jasmim... À noite!

Ensandece meus desejos.

Num repente sacolejo...

Coração dá um... Açoite!

Por favor, um... Pernoite!

Preciso dos teus carinhos...

Calma... Com jeitinho!

No momento adequado...

Não seremos... Censurados!

Bela rosa sem... Espinhos!



Luz da lua chuva fina...

Umedece meus... Instintos!

Escorre pelo... Labirinto!

De forma repentina...

Feromônio... Adrenalina!

Digamos fusão... Perfeita!

A libido... Na espreita!

União... “Côncavo convexo!”

Nosso... Vira anexo!

Felicidade não... Receita!



Eco estridente do silêncio...

Nossos corpos... Misturados!

Êxtase, plenamente saciados...

Desfrutamos desse... Vício!

Perfeito, real... Vitalício!

Fundimos nossos... Projetos!

A Bênção... Grande Arquiteto!

No popular queremos... Bis!

Jaz o homem... Perdiz!

Quanto à solidão... Deleto!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 10/08/2018