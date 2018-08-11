Repente vence o prazo.

Partimos para outro... Oriente!

Num estalo... De repente!

Mas... Isso não vem ao caso!

Como planta num vaso...

É tempo de florescer.

A cada novo... Amanhecer!

Agradeça ao Grande Arquiteto.

Conclua o seu... Projeto!

Importante sempre... Comparecer!



Como simples... Passageiro!

Sua mala está... Pronta?

Ao Pai irá prestar... Contas!

Pois, de Cristo... Mensageiro!

Como construtor pedreiro...

Apresente suas... Obras!

Todo excesso... Sobras!

Como... Justo, perfeito!

Mostrará ao... Seus feitos!

Grande Arquiteto ninguém... Dobra!



Janeiros passam... Correndo!

Crepúsculo da vida... Surge!

Na verdade o... Urge!

As forças vão... Escorrendo!

O humano vai entendendo...

Tempo de semear... Semente!

Um mundo diferente...

Necessário... Construir!

Num eterno... Evoluir!

Somos seres... Morrentes!



Sinto na retina da... Alma!

A chegada do último... Suspiro!

Em outro ambiente... Miro!

Sóbrio, não perco... Calma!

Não quero... Plateia, palmas!

Apenas lembrem os... Feitos!

Defendi meus... Conceitos!

Sem nenhuma vaidade.

Não tem dono a... Verdade!

Deixo... Virtudes, defeitos!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 11/08/2018