

Falar dos seus atributos...

Sua extraordinária missão.

Cumpre... Com prazer satisfação!

Do amor... Salvo conduto!

Sua família, reduto...

De paz e prosperidade.

Sob a luz da verdade...

Pega firme no batente.

Filho, fruto, semente...

Presente da... Divindade!



Diante da dificuldade...

Encontra o melhor caminho.

Com paciência, carinho...

Mantém a autoridade.

Exemplo de dignidade.

Segura firme o cajado.

Do Grande Arquiteto... Soldado!

Encara o árduo... Desafio!

Qual sutileza do rio...

Conhece ambos os lados.



Como esteio do lar.

Símbolo de retidão.

Atento... De prontidão!

Disposto a compilar...

De maneira singular.

Dedicação exclusiva.

Atitude... Corretiva!

Mostra o melhor caminho.

A seu jeito... Com carinho!

Nada de barco à deriva.



Quero segurar suas mãos!

Enxugar seu rosto molhado...

Marcas do tempo... Enrugado!

Ecoa em meu coração...

Lembro o seu vozeirão!

O tempo... Silenciou!

Devo a você, tudo o que sou...

Aquele sorriso... Amigo!

Seu colo, melhor abrigo...

Meu coração... Adubou!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 10/08/2018