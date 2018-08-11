Valdemir Gomes
Falar dos seus atributos...
Sua extraordinária missão.
Cumpre... Com prazer satisfação!
Do amor... Salvo conduto!
Sua família, reduto...
De paz e prosperidade.
Sob a luz da verdade...
Pega firme no batente.
Filho, fruto, semente...
Presente da... Divindade!
Diante da dificuldade...
Encontra o melhor caminho.
Com paciência, carinho...
Mantém a autoridade.
Exemplo de dignidade.
Segura firme o cajado.
Do Grande Arquiteto... Soldado!
Encara o árduo... Desafio!
Qual sutileza do rio...
Conhece ambos os lados.
Como esteio do lar.
Símbolo de retidão.
Atento... De prontidão!
Disposto a compilar...
De maneira singular.
Dedicação exclusiva.
Atitude... Corretiva!
Mostra o melhor caminho.
A seu jeito... Com carinho!
Nada de barco à deriva.
Quero segurar suas mãos!
Enxugar seu rosto molhado...
Marcas do tempo... Enrugado!
Ecoa em meu coração...
Lembro o seu vozeirão!
O tempo... Silenciou!
Devo a você, tudo o que sou...
Aquele sorriso... Amigo!
Seu colo, melhor abrigo...
Meu coração... Adubou!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 10/08/2018
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