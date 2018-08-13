Valdemir Gomes
Curvas íngremes dos sonhos...
Deslizei meus... Pensamentos!
Vivi os melhores momentos.
Computei maiores... Ganhos!
Juntamos nossos rebanhos...
A mais bela... Comitiva!
Nos seus braços minha diva...
Encontrei... Felicidade!
Pois, amor e liberdade...
Salvam barco à... Deriva!
Misturar nossos destinos...
Até parece... Miragem!
Desta grande viagem...
Cristo fará o escrutino.
Talvez, no tilintar do... Sino!
Nascerá uma nova... Era!
Com certeza não, mera...
Fantasia de adolescente.
Pois, germinou a semente...
Superamos toda... Quimera
Ao romper de um novo dia...
Desfrutar dos teus... Afagos!
Chega a transbordar o lago...
Ensaio com... Ousadia!
Escrever uma paródia...
Descrever o nosso... Amor!
De a alma ouvir o clamor...
Sem perder a... Linha!
A nossa fada madrinha...
Vida, ao... Lado um primor!
Grafar sobre... Felicidade!
Daria uma enciclopédia.
Não preciso fazer média...
Esta a pura... Verdade!
Diante de a adversidade...
Conto com seu ombro... Amigo!
Meu coração... Abrigo!
Alias, sua... Morada!
Com você a caminhada...
Rumo ao paraíso... Sigo!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 13/08/2018
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