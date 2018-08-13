Curvas íngremes dos sonhos...

Deslizei meus... Pensamentos!

Vivi os melhores momentos.

Computei maiores... Ganhos!

Juntamos nossos rebanhos...

A mais bela... Comitiva!

Nos seus braços minha diva...

Encontrei... Felicidade!

Pois, amor e liberdade...

Salvam barco à... Deriva!



Misturar nossos destinos...

Até parece... Miragem!

Desta grande viagem...

Cristo fará o escrutino.

Talvez, no tilintar do... Sino!

Nascerá uma nova... Era!

Com certeza não, mera...

Fantasia de adolescente.

Pois, germinou a semente...

Superamos toda... Quimera



Ao romper de um novo dia...

Desfrutar dos teus... Afagos!

Chega a transbordar o lago...

Ensaio com... Ousadia!

Escrever uma paródia...

Descrever o nosso... Amor!

De a alma ouvir o clamor...

Sem perder a... Linha!

A nossa fada madrinha...

Vida, ao... Lado um primor!



Grafar sobre... Felicidade!

Daria uma enciclopédia.

Não preciso fazer média...

Esta a pura... Verdade!

Diante de a adversidade...

Conto com seu ombro... Amigo!

Meu coração... Abrigo!

Alias, sua... Morada!

Com você a caminhada...

Rumo ao paraíso... Sigo!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 13/08/2018