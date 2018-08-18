

Vida nos surpreende...

Digamos, a cada momento.

Afinal, desde o nascimento...

As surpresas se estendem.

Ao inesperado... Rendem!

Encontro com um poeta...

Quanta alegria uma... Festa!

Ofereci uma... Carona!

A preocupação veio à tona...

“Preciso aparar... Arestas!”



Não entendi a mensagem...

Jogamos conversa... Fora!

Está chegada a... Hora!

De descartar a bagagem.

Logo entendi a mensagem...

Repassei minha... Receita!

Ele ficou à... Espreita!

Agradeceu com... Sorriso!

Entrar em forma... Selo ISO!

“Essa minha grande... Empreita!”



Parece até... Brincadeira!

Disse... “Isso dá um poema!”

Então... Refleti sobre o tema!

“Vou gastar sola... Soleira!”

Que tal... Sacudir a poeira!

A... “sugestão caiu do céu!”

“Escreverei um cordel...”

Mas... Preciso emagrecer!

Carona... “Vou agradecer!”

Amigo... “Você cumpriu seu papel!”



Uma conversa informal...

Está virando... Poesia!

Privilégio... Primazia!

Cordelista... Fenomenal!

De família... Tradicional!

A ele... Grande respeito!

Por tudo que já tem feito...

Na verdade... Virou história!

Aos anastacianos... Glória!

Parabéns pelos seus... Feitos!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 18/08/2018