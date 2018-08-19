

Nesta oportunidade...

Parabenizar os filhos.

Com sensatez... Brilho!

Respeita a autoridade.

Zelo, carinho... Humildade!

Reconhece o valor do pai.

A vida um... Vem e vai!

A eles tiro... Chapéu!

Nas linhas deste cordel...

Gratidão, bons fluídos... Atrai!



Se possível... Um abraço!

Distante... Uma ligação!

Morto... Uma oração!

Lembre-se ele não é bagaço.

Reserve no coração... Espaço!

Isso faz a diferença.

Esqueça mágoa... Desavença!

Saiba perdão é... Divino!

Você... Eterno menino!

Não importa o que... Pensa!



Aos filhos que os genitores...

Partiram para outro... Oriente!

Saibam... Vocês são sementes!

A eles orações... Louvores!

Pois, ensinaram valores...

Para uma vida inteira.

São cristais na cristaleira.

Joias do... Relicário!

Releia o... Prontuário!

Espane dele a Poeira.



Aos olhos do poeta.

Filho... Rima perfeita!

Na verdade a receita...

Dignidade de alfa a beta.

Uma postura correta...

Não esqueça seu...Velhinho!

Pai, coração é o ninho...

Dos filhos... Amados!

Importante ser lembrado...

Grafado em... Pergaminho!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 19/08/2018