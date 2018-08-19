Valdemir Gomes
Nesta oportunidade...
Parabenizar os filhos.
Com sensatez... Brilho!
Respeita a autoridade.
Zelo, carinho... Humildade!
Reconhece o valor do pai.
A vida um... Vem e vai!
A eles tiro... Chapéu!
Nas linhas deste cordel...
Gratidão, bons fluídos... Atrai!
Se possível... Um abraço!
Distante... Uma ligação!
Morto... Uma oração!
Lembre-se ele não é bagaço.
Reserve no coração... Espaço!
Isso faz a diferença.
Esqueça mágoa... Desavença!
Saiba perdão é... Divino!
Você... Eterno menino!
Não importa o que... Pensa!
Aos filhos que os genitores...
Partiram para outro... Oriente!
Saibam... Vocês são sementes!
A eles orações... Louvores!
Pois, ensinaram valores...
Para uma vida inteira.
São cristais na cristaleira.
Joias do... Relicário!
Releia o... Prontuário!
Espane dele a Poeira.
Aos olhos do poeta.
Filho... Rima perfeita!
Na verdade a receita...
Dignidade de alfa a beta.
Uma postura correta...
Não esqueça seu...Velhinho!
Pai, coração é o ninho...
Dos filhos... Amados!
Importante ser lembrado...
Grafado em... Pergaminho!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 19/08/2018
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