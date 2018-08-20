Tem candidato nas ruas...

Coma as mesmas ladainhas.

Uma atuação... Mesquinha!

Campeão em falcatruas.

Vive no mundo... “Da lua!”

Com a cara de... Cinismo!

Verdadeiro... Casuísmo!

Acho até engraçado.

Um semblante de... Noiado!

Levando o País ao... Abismo!



O povo está observando atento...

Analisando os conchavos.

Discurso... Hilário bravo!

Simples palavras ao vento.

Não basta ter argumento...

É preciso postura... Atitude!

Pensar que o eleitor é rude...

Muita falta de respeito.

Julgaremos pelos... Feitos!

Pois bravatas... Não ilude!



Engraçado... Interessante!

Registro e consulto... Ata!

Por isso, falo na lata...

Não serei coadjuvante.

De inescrupulosos... Falantes!

Da politica... Velha escória!

Vamos puxar pela... Memória!

Olhar as velhas promessas.

De museu viraram... Peças!

Mentiras... Atitude inglória!



Necessário erguer o tapete.

Vasculhar a... Prateleira!

Desalojar a sujeira...

Na batida do... Malhete!

Vale mostrar o lembrete...

De tudo o... Prometido!

Quase nada foi cumprido...

Carapuça... Malandragem!

Com essa nova embalagem...

Está literalmente Fu... Doído!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 20/08/2018