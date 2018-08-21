Valdemir Gomes
Falar sobre o amor...
Descrever seus efeitos.
Sem celeuma... Preconceito!
De a alma ouvir o clamor.
Pois, para Cristo é... Sensor!
Indutor de felicidade... Paz!
Todo mal-entendido... Desfaz!
Viver... Vale a pena!
Impossível medir com trena...
Os efeitos ao próximo... Traz!
Um sorriso matinal.
Sempre faz a diferença.
Respeite o que outro... Pensa!
Dispense qualquer... Cerimonial!
De forma proposital...
Cumprimente o... Desconhecido!
Sairá feliz... Abastecido!
Isso muda rota... Roteiro!
Seja da paz... Mensageiro!
Traga coração... Arrefecido!
Diante da intransigência...
Faça sempre sua... Parte!
Valorizar as diferenças... Arte!
De repente a irreverência...
Promove a jurisprudência...
Do amor... Felicidade!
“Vaidade de... Vaidade!”
Leva a caminhos... Incertos!
Torna o humano... Deserto!
Produz arrogância... Iniquidade!
A cada novo amanhecer...
Agradeça ao Grande Arquiteto.
Seja dele... Melhor projeto!
Procure a Cristo oferecer...
Seus mandamentos... Obedecer!
Disseminar a... “Boa nova!”
Mostrar que a vida se renova...
No desabrochar da Flor.
Abrace... O afeto é indolor!
Não simples versos... Trova!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 21/08/2018
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