Começou...



As mentiras oficiais.

Aqueles programas chatos.

Onde um bando de gaiatos.

Verdadeiros... Marginais!

Da desgraça são... Boçais!

No popular... “Velhas traíras!”

Renovam as mesmas mentiras.

A Cristo peço... Clemência!

Desfile de incompetência...

Trapaceiros... Bota tira!



Um bando de gazeteiros.

Sem preparo... Vai pra tela!

Como porta sem... Tramela!

Palanque vira poleiro.

Como dama o... Tabuleiro!

Vira tempo ofusco... Brisa!

As verborreias... Deslizam!

O futuro... Imprevisível!

Discursos de baixo... Nível!

Bravatas... Oficializam!



Institutos de pesquisas...

Começam seu... Trabalho!

Como cartas do baralho...

Tem gente que profetisa.

Entrevista... Catalisa!

Forma lista... Intensa!

Por amostra o que pensa...

Os dados são compilados.

Os percentuais... Gerados!

Causa dúvidas... Desavença!



A justiça... Eleitoral!

Julga... Bate o martelo!

Mancha o... Verde Amarelo!

De forma rude... Visceral!

Extemporânea... Imoral!

Uma falta de respeito.

Interfere muda o pleito.

Tudo vira grande... Bolha!

Um massacre... Passa a trolha!

Produz um danoso... Efeito!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 23/08/2018