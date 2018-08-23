Pretendo...

Como cidadão brasileiro...

Marcar sempre... Território!

Não assistirei... Velório!

Diante de tantos bravateiros.

Seguirei novo... Roteiro!

Detesto interferência.

O voto de consciência...

Sempre melhor caminho.

Como a rosa os espinhos...

Testa sua competência.



Um discurso competente...

Contraria interesses.

Não preciso de... Benesses!

Sou justo... Intransigente!

Topetudo... Insistente!

Não admito... Derrota!

Respeito água que brota...

Do interior da terra.

Pela paz... Faço guerra!

Jamais aceito... Lorota!



O uso da máquina pública...

De forma dissimulada.

Até parece... Piada!

Seguindo a velha... Réplica!

Discurso de indústria... Bélica!

Chega a dá... Calafrio!

Prenúncio de futuro sombrio...

Propalado aos quatro ventos.

Tem analfabeto... Sedento!

Tal qual jumenta no... Cio!



Até parece... Piada!

Excesso de... Arrogância!

Vejo como ignorância...

Simples conversa... Fiada!

De forma vil... Estabanada!

Ronca grosso o idiota.

Serve apenas de chacota...

Seu discurso... Aloprado!

Diria a humorista... “Óh, coitado!”

Paladino da moral... Patriota!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 22/08/2018