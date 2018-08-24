Valdemir Gomes
Parece brincadeira...
O falso jogo político.
Sou extremamente crítico...
Ao ouvir tanta baboseira.
Farto repertório de besteira.
Grande show... Pirotecnia!
Pacote de... Cacofonia!
Fico pasmo... Perplexo!
Discurso sem conteúdo... Nexo!
O povo lamenta... Chia!
O mundo assiste preocupado.
O insano... Julgamento!
Sem provas, documentos...
Cidadão é condenado.
Preso encarcerado...
Por liderar as pesquisas.
Para-choque... Para-brisa!
Ou... Cortina de fumaça!
No popular... Grande farsa!
Sabonete... Foge desliza!
O povo acompanha tudo.
Assiste a contradição.
À forjada condenação...
Está faltando... Conteúdo!
Sem argumento... Desnudo!
Cria grande... Aparato!
Para justificar o fato...
Ficando feio... Maluco!
No grito... Jogo de truco!
Provas... Fictícios relatos!
Como massa de pão...
Quanto mais bate... Cresce!
Isso incomoda... Aborrece!
Deixa os golpistas sem chão.
Desespero, ódio... Aflição!
Desperta o alto... Colendo!
Causa um frisson... Tremendo!
Pega fogo na... Seara!
Estrela... Brilha dispara!
O CARA segue... Vencendo!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 24/08/2018
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