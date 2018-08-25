Valdemir Gomes
Belo Amanhecer...
Do sol, os primeiros raios.
Na palmeira os papagaios...
Festejavam o alvorecer.
Registravam seu parecer.
Com uma bela algazarra.
Na cortina o sol esbarra...
Estridente cantoria.
Comemoravam com alegria.
O belo quebrar da barra.
Pela fresta da janela.
Assisto a bela cena.
Levanto ligo as antenas...
Da porta abro a tramela.
Ouço a linda capela...
Do sabiá altaneiro.
Aliás, sempre o primeiro...
A despertar a floresta.
Grande serviço assim presta...
Meu amigo... Gazeteiro!
Peço licença ao Pai...
Agradeço em oração.
Aquela linda canção...
Bons fluídos... Atrai!
O tagarela vem e vai...
No cacho do coqueiro.
Feliz, livre, o parceiro...
Acaricia a amada.
Ela fica alvoroçada...
Amor puro... Verdadeiro!
Coloco minha vestimenta.
Rumo para o trabalho.
Das flores caem... Orvalho!
Abelha nela... Assenta!
Sendo néctar ferramenta...
Que alimenta a colmeia.
Organizo as ideias...
Sigo firme pra labuta.
Do comandante ao recruta...
Vida... Grande epopeia!
Poema: Valdemir Gomes dos Santos 25/08/2018
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