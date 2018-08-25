Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 03:34

Buscar

Últimas notícias
X

Valdemir Gomes

Um...

Valdemir Gomes

Publicado em 25/08/2018 às 11:19

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade


Belo Amanhecer...
Do sol, os primeiros raios.
Na palmeira os papagaios...
Festejavam o alvorecer.
Registravam seu parecer.
Com uma bela algazarra.
Na cortina o sol esbarra...
Estridente cantoria.
Comemoravam com alegria.
O belo quebrar da barra.


Pela fresta da janela.
Assisto a bela cena.
Levanto ligo as antenas...
Da porta abro a tramela.
Ouço a linda capela...
Do sabiá altaneiro.
Aliás, sempre o primeiro...
A despertar a floresta.
Grande serviço assim presta...
Meu amigo... Gazeteiro!


Peço licença ao Pai...
Agradeço em oração.
Aquela linda canção...
Bons fluídos... Atrai!
O tagarela vem e vai...
No cacho do coqueiro.
Feliz, livre, o parceiro...
Acaricia a amada.
Ela fica alvoroçada...
Amor puro... Verdadeiro!


Coloco minha vestimenta.
Rumo para o trabalho.
Das flores caem... Orvalho!
Abelha nela... Assenta!
Sendo néctar ferramenta...
Que alimenta a colmeia.
Organizo as ideias...
Sigo firme pra labuta.
Do comandante ao recruta...
Vida... Grande epopeia!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 25/08/2018

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Valdemir Gomes

De...

Valdemir Gomes

Sempre...

Valdemir Gomes

Nessa...

Valdemir Gomes

Uma...

Publicidade

Valdemir Gomes

Nada...

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo