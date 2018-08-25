

Belo Amanhecer...

Do sol, os primeiros raios.

Na palmeira os papagaios...

Festejavam o alvorecer.

Registravam seu parecer.

Com uma bela algazarra.

Na cortina o sol esbarra...

Estridente cantoria.

Comemoravam com alegria.

O belo quebrar da barra.



Pela fresta da janela.

Assisto a bela cena.

Levanto ligo as antenas...

Da porta abro a tramela.

Ouço a linda capela...

Do sabiá altaneiro.

Aliás, sempre o primeiro...

A despertar a floresta.

Grande serviço assim presta...

Meu amigo... Gazeteiro!



Peço licença ao Pai...

Agradeço em oração.

Aquela linda canção...

Bons fluídos... Atrai!

O tagarela vem e vai...

No cacho do coqueiro.

Feliz, livre, o parceiro...

Acaricia a amada.

Ela fica alvoroçada...

Amor puro... Verdadeiro!



Coloco minha vestimenta.

Rumo para o trabalho.

Das flores caem... Orvalho!

Abelha nela... Assenta!

Sendo néctar ferramenta...

Que alimenta a colmeia.

Organizo as ideias...

Sigo firme pra labuta.

Do comandante ao recruta...

Vida... Grande epopeia!

Poema: Valdemir Gomes dos Santos 25/08/2018